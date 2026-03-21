الدوري الإنجليزي الممتاز: ثنائية ويلبيك تقود برايتون إلى فوز مفاجئ على ليفربول

سجل داني ويلبيك هدفين ليقود برايتون للفوز على ليفربول 2-1 في ملعب أميكس يوم السبت.

فشل فريق الريدز الآن في تحقيق الفوز في خمس من آخر ست مباريات خاضها في الدوري على ملعب أميكس.

تعرض ليفربول لانتكاسة مبكرة عندما اضطر الفرنسي هوغو إيكيتيكي للخروج من الملعب في أول 10 دقائق.

أرسل فردي كادي أوغلو عرضية من اليسار، أعادها دييغو غوميز برأسه إلى ويلبيك الذي سددها برأسه في المرمى عند القائم البعيد.

كان هذا الهدف الحادي عشر للمهاجم في الدوري هذا الموسم.

استغل ميلوس كيركيز خطأً في دفاع برايتون ليسجل هدف التعادل لليفربول عند الدقيقة الستين.



اقرأ أيضا:كشف نجم أرسنال أنه كان قريباً جداً من الانضمام إلى بايرن ميونخ.

قام جاك هينشلوود بتمريرة حاسمة إلى ويلبيك ليسجل هدف الفوز قبل أربع دقائق من مرور ساعة من المباراة.

صمد الهدف أمام مراجعة مطولة من تقنية الفيديو المساعد للحكم للتأكد من عدم وجود تسلل.

صعد برايتون إلى المركز الثامن بعد الفوز.

يواجه ليفربول الآن خطر إنهاء عطلة نهاية الأسبوع متأخراً بخمس نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.



