الدوري الإنجليزي الممتاز: باسي وتشوكويزي يشاركان في فوز فولهام على أستون فيلا على أرضه

شارك ثنائي فريق النسور الخضراء، كالفين باسي وصامويل تشوكويزي، في المباراة التي فاز فيها فولهام على أستون فيلا 1-0 في ملعب كرافن كوتيدج يوم السبت.

سجل ريان سيسينيون هدف الفوز لماركو سيلفا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

سدد سيسينيون الكرة في المرمى بعد أن أبعد راؤول خيمينيز الكرة برأسه لتصل إليه.

بعد الفوز، تعادل فريق فولهام مع آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في ترتيب نهاية الأسبوع المبكر.

قد يتجاوز ليفربول صاحب المركز الخامس فريق أستون فيلا، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، في وقت لاحق من يوم السبت.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet أرسنال فك 1.454 1xbet X تعادل 4.93 1xbet فولهام 8 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء أقل من 2.5 هدف لفولهام سجل فريق فولهام أقل من 2.5 هدف في 13 من آخر 15 مباراة. أقل من 1.5 هدف لفولهام سجل فريق فولهام أقل من 1.5 هدف في 9 من آخر 15 مباراة. لا تعادل لم يتعادل فولهام في 12 من آخر 15 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان باسي يعمل طوال مدة اللعبة.

سجل قلب الدفاع هدفاً واحداً في 25 مباراة خاضها مع فريق فولهام هذا الموسم.

تم استبدال تشوكويزي، الذي تم اختياره أيضاً ضمن التشكيلة الأساسية، بأوسكار بوب قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

سجل ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري مع فولهام.



