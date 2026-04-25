    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    الدوري الإنجليزي الممتاز: باسي وتشوكويزي يشاركان في فوز فولهام على أستون فيلا على أرضه

    شارك ثنائي فريق النسور الخضراء، كالفين باسي وصامويل تشوكويزي، في المباراة التي فاز فيها فولهام على أستون فيلا 1-0 في ملعب كرافن كوتيدج يوم السبت.

    سجل ريان سيسينيون هدف الفوز لماركو سيلفا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

    سدد سيسينيون الكرة في المرمى بعد أن أبعد راؤول خيمينيز الكرة برأسه لتصل إليه.

    بعد الفوز، تعادل فريق فولهام مع آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في ترتيب نهاية الأسبوع المبكر.

    قد يتجاوز ليفربول صاحب المركز الخامس فريق أستون فيلا، الذي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، في وقت لاحق من يوم السبت.

    كان باسي يعمل طوال مدة اللعبة.

    سجل قلب الدفاع هدفاً واحداً في 25 مباراة خاضها مع فريق فولهام هذا الموسم.

    تم استبدال تشوكويزي، الذي تم اختياره أيضاً ضمن التشكيلة الأساسية، بأوسكار بوب قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة.

    سجل ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة بالدوري مع فولهام.


    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

