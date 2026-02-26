إساءة عنصرية: أروكوداري كان مستاءً وغاضباً للغاية بسببها – مدرب وولفرهامبتون

كشف روب إدواردز، مدرب فريق وولفرهامبتون، أن تولو أروكوداري، مهاجم فريق سوبر إيجلز، كان مستاءً وغاضباً من الإساءات العنصرية التي تعرض لها.



يذكر أن اللاعب النيجيري الدولي تعرض لرسائل عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خسارته ركلة جزاء في هزيمة وولفرهامبتون أمام كريستال بالاس يوم الأحد.



التحدث مع موقع الناديصرح إدوارد بأن أروكوداري لديه كل الحق في أن يكون عاطفياً بشأن الموقف وأن النادي قد التف حوله.

"لقد كان أسبوعًا صعبًا للغاية بالنسبة له. لقد كان مستاءً وغاضبًا من ذلك، وهذا أمر مفهوم."



لقد دعمناه، وتحدثت معه شخصياً عدة مرات، كما ناقشنا الأمر جماعياً أيضاً، لنضمن أن نكون بجانبه وندعمه. وقد تلقى دعماً هائلاً من العديد من مشجعي وولفرهامبتون وغيرهم ممن تواصلوا معه، وهذا أمر رائع حقاً.



"تواصلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا هناك دعم، ولكن مرة أخرى، نحن نتحدث عن أمر نضطر للقيام به مرات عديدة للغاية. لقد شهدنا عدداً من الحالات البارزة خلال الأسبوع الماضي، وهو أمر مؤسف حقاً."



"منذ أن أصبحت مديرًا، اضطر لاعبو فريقي للتعامل مع هذا الأمر عدة مرات، والشيء المحزن في الأمر هو أنهم جميعًا مروا به من قبل، وهذا أمر صعب حقًا سماعه."



