نادي رينجرز يطالب برسوم انتقال قياسية لفرنانديز

سيطلب نادي رينجرز رسوم انتقال قياسية لبيع إيمانويل فرنانديز هذا الصيف. Completesports.com التقارير.

لفت قلب الدفاع الأنظار في موسمه الأول في الدوري الاسكتلندي الممتاز، بعد انضمامه من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الصيف الماضي.

سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً خمسة أهداف في 21 مباراة بالدوري مع فريق لايت بلوز.

كما حصل فرنانديز على أول دعوة له للانضمام إلى منتخب النسور الخضراء للمباراتين الوديتين القادمتين ضد إيران والأردن.

ووفقاً لوكالة نقاش الفريقحدد نادي رينجرز سعرًا قدره 40 مليون يورو للاعب قلب الدفاع.

ارتبط اسم فرنانديز حتى الآن بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز الكبرى أرسنال وتشيلسي، بالإضافة إلى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

وبحسب التقارير، فإن نادي رينجرز مستعد لرفض أي عرض يقل عن قيمته السوقية للاعب.

لديه عقد طويل الأمد مع نادي رينجرز يمتد حتى عام 2029.

بقلم أديبوي أموسو



