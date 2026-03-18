    رينجرز يشيدون بأول استدعاء لفرنانديز إلى فريق سوبر إيجلز

    احتفل نادي رينجرز، أحد عمالقة الدوري الاسكتلندي الممتاز، بأول دعوة لإيمانويل فرنانديز للانضمام إلى منتخب النسور الخضراء.

    تم اختيار قلب الدفاع ضمن تشكيلة نيجيريا للمباراتين الوديتين القادمتين ضد إيران والأردن من قبل المدرب الرئيسي إريك شيلي يوم الأربعاء.

    يُعد فيليب أوتيل، وييرا كولينز سور من بين المدعوين الجدد الآخرين في التشكيلة المكونة من 23 لاعباً.

    أشاد نادي رينجرز بدعوة فرنانديز على حسابه الرسمي X.

    "تم استدعاء ماني فرنانديز إلى تشكيلة فريق @NGSuperEagles للفترة الدولية القادمة."
    💙 تهانينا يا ماني!

    انضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى نادي رينجرز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الصيف الماضي.

    شارك المدافع في 20 مباراة في الدوري مع فريق "لايت بلوز"، وسجل خمسة أهداف.


