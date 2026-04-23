يخطط نادي رينجرز للتعاقد مع مدافع منتخب نيجيريا

حدد نادي رينجرز ريان أليبيوسو كخليفة محتمل لقائد الفريق جيمس تافيرنييه.
من المتوقع أن يغادر تافيرنييه ملعب إيبروكس في نهاية الموسم، منهياً بذلك فترة 11 عاماً قضاها مع النادي.
يبحث العملاق الاسكتلندي عن خيارات لملء الفراغ، مع بروز أليبيوسو كهدف رئيسي.
يحظى اللاعب النيجيري الدولي البالغ من العمر 24 عامًا بالإعجاب لسرعته ولياقته البدنية.
كما أنه ليس غريباً على كرة القدم الاسكتلندية، حيث سبق له أن لعب على سبيل الإعارة مع كيلمارنوك وسانت ميرين، حيث بنى سمعة طيبة.
استمتع أليبيوسو بموسم أول مثير للإعجاب مع بلاكبيرن روفرز، حيث سجل هدفًا واحدًا وخمس تمريرات حاسمة في 40 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (سكاي بيت تشامبيونشيب).
كما تم ضمه إلى تشكيلة نيجيريا لكأس الأمم الأفريقية 2025.
بقلم أديبوي أموسو