نجم رينجرز يستعد لأول استدعاء له إلى منتخب نيجيريا.

بحسب ما أفادت به شبكة "إبروكس نيوز"، من المقرر أن يتلقى إيمانويل فرنانديز، المولود في لندن، أول استدعاء دولي له، وقد أبلغت نيجيريا بالفعل مدافع رينجرز بذلك.

سينضم قلب الدفاع إلى منتخب النسور الخضراء لأول مرة بعد موسم مثير للإعجاب مع فريق رينجرز.

يستعد إريك شيلي لمكافأة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على أدائه في ملعب إيبروكس بعد إقناعه بتكريس مستقبله للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

كان فرنانديز مؤثراً بالنسبة لداني رول في الأسابيع الأخيرة، وسيحظى نجم بيتربورو يونايتد السابق الآن بفرصة للنجاح مع نيجيريا، التي يحق له تمثيلها من خلال والديه.

من المقرر أن تشارك نيجيريا في بطولة ودية تضم أربعة فرق في نهاية شهر مارس، والتي ستقام في تركيا.

سيواجه منتخب النسور الخضراء منتخبات الأردن وإيران وكوستاريكا، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة عدد الدقائق التي سيحصل عليها فرنانديز حيث من المقرر أن يتلقى أول استدعاء له، وفقًا لموقع The Rangers Review.

اعتمد تشيلي على لاعبين مثل سيمي أجاي لاعب هال سيتي وكالفين باسي لاعب فولهام كقلبي دفاع في كأس الأمم الأفريقية.

سيواجه مدافع فريق جيرز منافسة جيدة في صفوف فريق النسور الخضراء، ومن المؤكد أن هذه التجربة ستجعله أفضل.

عندما تعاقد فريق "لايت بلوز" في البداية مع قلب الدفاع من بيتربورو مقابل حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني، أثار ذلك استغرابًا في جوفان، لكن المشجعين سيشعرون الآن بالتأكيد أنه كان يستحق هذا المبلغ.

لقد كانت شراكة فرنانديز مع ناصر جيغا قوية بالنسبة لرول، ويبدو أن هذا سيكون الخيار الأول في المرحلة الأخيرة من الموسم لتقليص الفارق مع هارتس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



