أجرى الطاقم الطبي لريال مدريد فحصاً بالرنين المغناطيسي على ساق مبابي المصابة

تم تشخيص إصابة كيليان مبابي في الركبة بشكل خاطئ بعد أن أجرى الفريق الطبي لريال مدريد فحصًا بالرنين المغناطيسي على الساق الخطأ في ديسمبر 2025.

بحسب صحيفة "ذا أثليتيك" (عبر موقع Vietnam.vn)، بدلاً من فحص ساقه اليسرى المصابة، أجرى أطباء ريال مدريد تصويراً بالرنين المغناطيسي لركبة مبابي اليمنى السليمة. وعندما أظهر الفحص عدم وجود أي مشاكل، واصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً اللعب في ثلاث مباريات، على الرغم من ظهور علامات تورم في ركبته اليسرى.

لم يتضح الأمر إلا عندما تم اكتشاف الإصابة وإجراء صورة بالأشعة السينية لساقه اليسرى، حيث كشفت النتائج أنه قد مزق جزئياً الرباط الصليبي الخلفي.

ومع ذلك، في 31 ديسمبر 2025، أصدر ريال مدريد تقريرًا طبيًا عامًا يصف الإصابة بأنها مجرد "التواء في الركبة" ويوصي بخطة إعادة تأهيل حذرة.

ظهرت أولى علامات إصابة مبابي بعد الهزيمة على أرضه أمام سيلتا فيغو بنتيجة 0-2 في 7 ديسمبر، نتيجة اصطدام قوي. وبعد جلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة مانشستر سيتي في 10 ديسمبر، لعب 90 دقيقة كاملة في جميع المباريات الثلاث الأخيرة من عام 2025 رغم الألم.

بعد عطلة عيد الميلاد، وعند عودته إلى التدريبات في 30 ديسمبر 2025، شوهد مبابي وهو يمسك ركبته اليسرى بشكل متكرر أثناء حديثه مع الفريق الطبي.

ونتيجة لذلك، لم يتمكن من السفر إلى المملكة العربية السعودية مع بقية الفريق للعب مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيكو مدريد.

في المباراة النهائية ضد برشلونة في 11 يناير 2026، جلس مبابي على مقاعد البدلاء ولم يشارك إلا في آخر 14 دقيقة. وكانت تلك الخسارة 2-3 السبب وراء إقالة المدرب تشابي ألونسو.

تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، واصل مبابي اللعب في 8 من المباريات العشر التالية (مسجلاً 9 أهداف)، وكان آخر ظهور له في 21 فبراير.

مع ذلك، لم تُحلّ مشكلة الإصابة بشكل كامل. غاب مبابي عن مباراة خيتافي في الثاني من مارس، مما شكّل بداية سلسلة من خمس مباريات متتالية غاب فيها عن اللعب.

بدلاً من البقاء في إسبانيا، عاد إلى باريس (فرنسا) لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج المتخصص لركبته المصابة.



