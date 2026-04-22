ريال مدريد مستعد لمنافسة برشلونة على نجم منتخب نيجيريا

يستعد ريال مدريد وبرشلونة للتنافس على ضم مهاجم فريق النسور الخضراء فيكتور أوسيمين في حرب انتقالات محتملة في صيف 2026.



تجدر الإشارة إلى أن عملاقي الدوري الإسباني قد أعربا عن اهتمامهما بالتعاقد مع المهاجم النيجيري، الذي كان في حالة رائعة مع غلطة سراي.



وقد عززت عروضه هذا الموسم، بتسجيله 19 هدفاً و7 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري التركي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، مكانته كواحد من أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا.



ومع ذلك ، وفقا ل فوتوماكيسعى ريال مدريد لضم مهاجم صريح لإطلاق العنان لإمكانيات كيليان مبابي الكاملة بنقله إلى مركز الجناح الأيسر، وقد تم تحديد اللاعب النيجيري الدولي كخيار مثالي لهذا المركز. لكن من المفهوم أن غلطة سراي يطلب ما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل مهاجمه النجم.

اقرأ أيضا:نابولي محق في رفض عرض باريس سان جيرمان لضم أوسيمين - ميلوسو



يبحث ريال مدريد حاليًا عن سبل لتمويل الصفقة دون المساس باستقراره المالي. ويتوقع النادي تحقيق إيرادات كبيرة من رحيل اللاعبين في نهاية الموسم، مما قد يوفر المرونة اللازمة لتلبية مطالب غلطة سراي المالية المرتفعة.



من ناحية أخرى، يبحث برشلونة عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي، الذي من المرجح أن يرحل في نهاية الموسم، كما فشل فيران توريس في إقناع الجميع كلاعب محوري ثابت في الهجوم.



برز أوسيمين كهدف رئيسي لبرشلونة، وغالباً ما يُشار إليه كبديل في حال فشل صفقة جوليان ألفاريز.



على الرغم من اهتمام برشلونة القوي، إلا أن المنافسة من ريال مدريد والقيود المالية قد تجعل الصفقة صعبة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet FC برشلونة 1.28 1xbet X تعادل 7.05 1xbet RC سيلتا دي فيجو 10.8 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء نادي برشلونة -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد نادي برشلونة، خسر سيلتا فيغو بفارق هدف واحد على الأقل. سيلتا فيجو أكثر من 0.5 هدف سجل سيلتا فيجو أكثر من 0.5 هدف في لعبة LaLiga EA Sports في 12 من آخر 15 مباراة. سيلتا فيجو أكثر من 1.5 هدف سجل سيلتا فيغو أكثر من 1.5 هدف ضد برشلونة في 3 من آخر 5 مباريات جمعتهما.



