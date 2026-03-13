ريس جيمس يوقع عقداً جديداً مع تشيلسي

وقع قائد تشيلسي ريس جيمس عقداً جديداً مع النادي.

أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" أن جيمس، الذي كان مرتبطاً بعقد مع نادي غرب لندن حتى عام 2028، وقع عقداً جديداً حتى عام 2032.

ومع ذلك، تتضمن الصفقة إعادة هيكلة شروطه المالية لجعل الظهير يتماشى مع بقية الفريق.

منذ أن تولى الملاك الجدد إدارة النادي خلفاً لسلفهم رومان أبراموفيتش، انصب التركيز على العقود التحفيزية.

شارك اللاعب الدولي الإنجليزي بانتظام أكبر مع تشيلسي هذا الموسم، مقارنة بالمواسم الثلاثة السابقة.

بعد أن أثبت جيمس لياقته البدنية، تحركت الإدارة لتمديد عقده، وتشير التقارير الآن إلى توقيع اتفاقية بهذا الشأن.



