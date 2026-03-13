ميكيل ينتقد مسؤولي الاتحاد النيجيري لكرة القدم بشدة بعد فشل منتخب النسور في التأهل لكأس العالم 2026. استقال الآن

دعا اللاعب الدولي النيجيري السابق ميكيل أوبي إلى استقالة مجلس إدارة الاتحاد النيجيري لكرة القدم بالكامل بقيادة إبراهيم جوساو لفشلهم في تأهيل منتخب النسور الخضراء لكأس العالم 2026 القادمة.



تجدر الإشارة إلى أن منتخب النسور الخضراء قد تم إقصاؤه من سباق التأهل لكأس العالم بعد هزيمة متوترة بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر 2025.



منذ ظهورهم الأول في عام 1994، غابوا عن البطولة ثلاث مرات فقط (2006، 2022، و2026)، وكان غيابهم في عام 2026 هو أول غياب متتالي لهم في تلك الحقبة.



تحدث مع talkSPORTصرح ميكيل، الذي لعب 89 مباراة دولية مع نيجيريا ومثل البلاد في كأس العالم 2014 و2018، بأن المسؤولين عن كرة القدم النيجيرية يجب أن يتحملوا المسؤولية عما وصفه بالحملة الكارثية.

"إنها ضربة قاضية، وقد قلتها مرارًا وتكرارًا، عندما يكون لديك بلد كبير مثل بلدنا، يزيد عدد سكانه عن 300 مليون نسمة، وهو أكبر بلد في أفريقيا، ولا نتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكل من يديره، يجب أن يستقيلوا. يجب عليهم الاستقالة لأن هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا."



لدينا أحد أفضل الفرق في أفريقيا، ولن نكون في كأس العالم. إنها كارثة. إنها كارثة.



"لذا، يجب على المسؤولين عن إدارة الاتحاد، ورئيسه (إبراهيم موسى غوساو)، وجميع العاملين في المنظمة، الاستقالة لأن كرة القدم الأفريقية تتطور بشكل كبير ونحن نتخلف عن الركب. لقد تخلفت نيجيريا عن الركب."



"ينبغي أن نكون في الطليعة. انظروا إلى ما يفعله المغرب مع فريقه، ومع بلده. إنهم ينمون ويتطورون، بينما نستمر في التراجع مراراً وتكراراً."



