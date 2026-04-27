يؤكد رايس أن آرسنال جاهز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

صرح ديكلان رايس بأن أرسنال مستعد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم على الرغم من تنازله عن صدارة النقاط التسع لصالح مانشستر سيتي.

استعاد فريق أرسنال صدارة جدول الدوري بعد فوزه الصعب 1-0 على نيوكاسل يونايتد في ملعب الإمارات في نهاية الأسبوع الماضي.

بإمكان فريق ميكيل أرتيتا أن يتقدم بست نقاط على منافسيه في المنافسة على اللقب إذا تغلب على فولهام في نهاية الأسبوع المقبل.

"هذا ما كان عليه الحال طوال الموسم، وهذا ما نريده أن يكون عليه الحال قرب نهاية الموسم - البقاء في الصدارة، والبقاء إيجابياً"، هذا ما نُقل عن رايس على حساب قناة آرسنال نيوز إكس.

"تبقى أربع مباريات وهذا ما نريد القيام به، وهو مواصلة الفوز بالمزيد من المباريات وسنكون مستعدين لذلك."

"كانت النقاط الثلاث التي حصدناها أمام نيوكاسل أمس بالغة الأهمية. بعد الأسبوع الذي مررنا به أمام مانشستر سيتي، كنا نعلم أنه مع تبقي خمس مباريات، علينا الفوز في جميعها. وكان تحقيق هذا الفوز بمثابة دفعة معنوية كبيرة، لذا فنحن سعداء للغاية بهذا الانتصار."

سينتقل التركيز الآن إلى مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيحل أرسنال ضيفاً على أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء.

في أول لقاء بينهما في دور المجموعات، فاز أرسنال بنتيجة 4-0.



