روبن: لا تقارنني بأوليس

كشف أسطورة بايرن ميونخ، آريين روبن، أنه لا ينبغي مقارنته بمايكل أوليس بعد سلسلة من الأداء المميز.



تمت مقارنة أوليس، الذي ارتبط اسمه بليفربول، بروبن بسبب تأثيره في الهجوم، وقد رد الهولندي الآن على هذه المقارنات حيث تجاهل هذه الاقتراحات، مصرحاً بأنه على الرغم من تقديره للمقارنة، إلا أنه يعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليثبته في مسيرته المهنية.

"لقد أعجبت به كثيراً. هذا رأيي بالطبع. لقد كان جيداً جداً - لعب بنشاط وإبداع وكان لديه بعض اللمسات الممتازة على الكرة."



"هناك بالتأكيد بعض أوجه التشابه. لكن يجب توخي الحذر دائمًا عند إجراء المقارنات. أنا لا أحب القيام بذلك حقًا لأن لكل لاعب أسلوبه الخاص في اللعب."



"بالطبع، هناك بعض الأشياء المشتركة بيننا. لكن في النهاية، هو لاعب مختلف عني. إنه ببساطة يؤدي عملاً رائعاً. أنا سعيد جداً بذلك، ويمكنني الاستمتاع به حقاً."

