أعرب داني روهل، مدرب نادي رينجرز، عن تفاؤله بأن مدافع منتخب نيجيريا إيمانويل فرنانديز قد يلعب في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري كان بمثابة اكتشاف للنادي تحت قيادة روهل، حيث جذب مستواه اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني.



ومع ذلك ، في محادثة مع سجل اليوميةأشاد روهل بفرنانديز باعتباره نموذجاً يحتذى به في مجال التطوير، بعد أن انتقل من دوري الدرجة الأولى ليصبح لاعباً رئيسياً في الدوري الاسكتلندي الممتاز والمنتخب الوطني النيجيري.

كما ذكر أن جودة فرنانديز قد تظهر في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.



"فيما يتعلق بماني [فرنانديز]، فهو يعرف ما يملكه هنا. لقد تطور بسرعة كبيرة. لا ينبغي أن ننسى أنه قبل عام واحد كان يلعب في دوري الدرجة الأولى."



"الآن يلعب لنادٍ كبير. وإذا سارت الأمور على ما يرام وحصلنا على ما نريد، فربما يمكننا اللعب في العام المقبل في أعلى بطولة (دوري أبطال أوروبا).



واختتم الرجل البالغ من العمر 36 عاماً حديثه قائلاً: "نريد تطويرهم ومنحهم الفرص هنا".



