استبعد روزينيور فرنانديز من تشكيلة بورت فايل ومباريات مانشستر سيتي بسبب تصريحاته بشأن ريال مدريد

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليام روزينيور قال إن إنزو فرنانديز، هدف ريال مدريد، لن يلعب في المباراتين القادمتين لتشيلسي بسبب تصريحات أدلى بها حول مستقبله.

سيغيب فرنانديز عن مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد بورت فايل، ومباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي، والتي ستبث مباشرة على قناة سكاي سبورتس.

لكن روزينيور كشف أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مارك كوكوريلا بعد أن انتقد سياسة التعاقدات في النادي وتساءل عن رحيل إنزو ماريسكا في مقابلة خلال فترة التوقف الدولي.

"من المؤسف التحدث بهذه الطريقة. ما سأقوله عن إنزو هو أنه، من حيث كونه شخصًا، ليس لدي أي كلمات سيئة لأقولها عنه"، هذا ما قاله روزينيور في مؤتمره الصحفي يوم الجمعة.

"لكن تم تجاوز خط أحمر فيما يتعلق بثقافتنا. كان علينا اتخاذ إجراء تأديبي."

ارتبط اسم فرنانديز بشكل منتظم بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، وأثار الشكوك حول مستقبله مع تشيلسي بعد هزيمتهم الثقيلة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، حيث قال لشبكة ESPN الأرجنتينية "لا أعرف" عندما سُئل عما إذا كان سيبقى في النادي الموسم المقبل.

وأضاف: "تركيزي منصبّ على هذا المكان الآن. ثم كأس العالم قادم، لذلك سنرى ما سيحدث بعد ذلك".



