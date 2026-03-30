روزينيور مدربٌ من الطراز الرفيع - نجم تشيلسي يدافع عن مدربه الذي يتعرض لانتقادات حادة

دافع مالو غوستو، مدرب تشيلسي، عن ليام روزينيور، وقال إنه لا يفهم الانتقادات التي تلقاها منذ توليه منصب المدير الفني.

تم تعيين روزينيور مديرًا فنيًا لتشيلسي في يناير بعد أن قررت الإدارة الانفصال عن إنزو ماريسكا، على الرغم من فوز الإيطالي بكأس العالم للأندية ودوري المؤتمر في موسمه الأول في ستامفورد بريدج.

سرعان ما أصبح مدافع هال سيتي وبرايتون السابق موضوعاً للميمات والنكات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي الفرق المنافسة وجماهير تشيلسي على حد سواء.

بدأ بداية جيدة، حيث حقق انتصارات كبيرة على أتالانتا خارج أرضه، وعاد من تأخره 2-0 في الشوط الأول ليهزم وست هام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن النتائج الأخيرة أدت إلى تراجع تشيلسي في الترتيب، والخسارة 3-0 أمام إيفرتون في المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي لم تقنع المشككين بأن روزينيور هو الرجل المناسب لقيادة النادي إلى الأمام.

وجاءت تلك الهزيمة بعد خسارة إجمالية بنتيجة 8-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى هزيمة على أرضه بنتيجة 1-0 أمام نيوكاسل، مما ترك تشيلسي في سلسلة من أربع هزائم متتالية.

لكن غوستو دافع عن روزينيور، وأصر على أن جميع اللاعبين يدعمونه.

وقال لشبكة ESPN: "أعتقد أنه [روزينيور] مدرب ممتاز، لقد رأيت أن الكثير من الناس انتقدوه".

"لا أفهم حقاً [سبب تعرضه للكثير من الانتقادات] لقد عملت معه كثيراً منذ انضمامه إلى تشيلسي."

"أعتقد أنه شخص ممتاز أولاً وقبل كل شيء، ومدير ممتاز أيضاً، وكما تقول، فهو شاب."

"إنه يمتلك الكثير من الإمكانيات للمستقبل، ولكن إذا أصبح مدرب تشيلسي فذلك لأنه يمتلك الموهبة اللازمة لذلك."

"كما قلت من قبل، بالنسبة لنا كفريق، علينا أن نؤمن به، وأن نؤمن بالطريقة التي نلعب بها، وأن نلتزم بخطتنا ونرى كيف ستسير الأمور."

"إنه شخص جيد، إنه صادق للغاية، بسيط للغاية، يمكنك أن ترى أنه شغوف حقًا."

"إنه يريد أن يشاركنا شغفه بكرة القدم، وأشعر أنني أريد أن ألعب تحت قيادته، أريد أن أقدم أفضل ما لدي عندما يضعني في الملعب."

أثارت إقالة ماريسكا دهشة الكثيرين، بعد فوزه بلقبين في الموسم الماضي وانتصارات لا تُنسى على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبرشلونة العملاق الإسباني.

كشف غوستو أن اللاعبين أنفسهم شعروا بالصدمة عندما تم إعفاء المدرب الإيطالي من مهامه، وعزا انخفاض مستوى الفريق منذ ذلك الحين إلى تغيير المدربين.



