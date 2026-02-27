يستبعد روزينيور ثلاثة من نجوم تشيلسي من مواجهة أرسنال

استبعد ليام روزينيور ثلاثة لاعبين قبل مباراة تشيلسي ضد أرسنال.

من المتوقع أن يغيب عن صفوف البلوز بعض الأسماء الكبيرة عندما يواجهون فريق ميكيل أرتيتا على ملعب الإمارات مساء الأحد.

وفي حديثه إلى الصحفيين في كوبام بعد ظهر يوم الجمعة (عبر football.london)، أكد مدرب البلوز أن ريس جيمس متاح للاختيار.

كما قدم روزينيور تحديثات واعدة بشأن روميو لافيا وداريو إيسوجو، بينما استبعد إستيفاو ويليان وجيمي جيتينز ومارك كوكوريلا.

قال الرجل البالغ من العمر 41 عاماً: "ريس بخير تماماً. روميو يزداد قوة يوماً بعد يوم. خضنا مباراة تدريبية مصغرة خلال الأسبوع، وبدا فيها في حالة جيدة جداً."

سيغيب إستيفاو لفترة أطول قليلاً، وجيمي جيتنز يحرز تقدماً في إعادة تأهيله. كوكو غير متاح لمباراة الأحد. داريو إيسوجو عاد أيضاً إلى التدريبات.

سيسعى تشيلسي جاهداً للثأر من أرسنال بعد هزيمته في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلق روزينيور على النتيجة قائلاً: "دائماً ما تشعر بخيبة أمل عند الخسارة في نصف النهائي، لكنني أعتقد أن هناك مشاكل تتعلق بتوافر اللاعبين".

"في مباراة الذهاب، كنت هنا لمدة أربعة أيام. علينا أن ننظر إلى الأمر في سياقه الصحيح. ربما كان بإمكاننا أن نكون أكثر هجومية في الاستحواذ على الكرة لمحاولة تحقيق النتيجة المرجوة."



