Chelsea superfan and British actor Rory Jennings would willingly want his beloved Blues to lose against Manchester City at Stamford Bridge on Sunday.

ذلك لأن فوز السيتي سيزيد الضغط على متصدر الدوري أرسنال، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 2-1 أمام بورنموث.

تسببت أهداف جونيور كروبي وأليكس سكوت في تلقي فريق أرسنال هزيمته الرابعة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

رغم الخسارة، لا يزال أرسنال متقدماً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

لكن لدى السيتي مباراتان مؤجلتان.

ولزيادة الإثارة في المنافسة على اللقب، سيسافر فريق أرسنال إلى ملعب الاتحاد في 19 أبريل.

لذا، إذا تمكن السيتي من الفوز على تشيلسي يوم الأحد، وهزيمة أرسنال ثم الفوز في مباراته المؤجلة، فسيتساوى فريق بيب غوارديولا مع فريق أرسنال في صدارة الترتيب.

على الرغم من أن الخسارة أمام السيتي ستكون ضربة قوية لتطلعات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن جينينغز راضٍ عن هذا السيناريو لأنه سيكون من أجل "المصلحة العامة".

وقال جينينغز: "الآن، وبسبب تلك النتيجة في ملعب الإمارات في وقت سابق من اليوم، يمكنني أن أقول بثقة أن اليوم هو أحد أكثر أيام حياتي مجداً".

"إنه لمن دواعي سروري وشرف لي أن أتمكن من قضاء هذه الأمسية في الحديث عن كرة القدم معكم. أنا في مزاج رائع."

"الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل نهاية هذا الأسبوع مثالية هو أن نفوز نحن، نادي تشيلسي لكرة القدم، على مانشستر سيتي غداً (الأحد).

"نعم، قلتها. أتمنى حقاً أن يخسر تشيلسي أمام مانشستر سيتي غداً."

"أعتقد أنها مجرد واحدة من تلك الأشياء التي يتعين علينا القيام بها من أجل الصالح العام."

"هيا يا ليام روزينيور، إذا كنت تستمع إلى هذا، فأنا أتوسل إليك، افعل ما تجيده وتأكد من أننا سنُهزم أمام مانشستر سيتي."



