رودوني يشيد بالتأثير القوي لأونيكا في كوفنتري سيتي

أشاد جاك رودوني، لاعب خط وسط نادي كوفنتري سيتي، بفرانك أونيكا لأدائه الرائع في فوز النادي على وست بروميتش ألبيون.

حقق فريق فرانك لامبارد فوزاً ساحقاً على مضيفه بنتيجة 2-0 في ملعب هاوثورنز في نهاية الأسبوع الماضي.

أكد أونيكا، الذي تم اختياره كأفضل رجل في المباراة، على تأثيره بنسبة إكمال تمريرات بلغت 73% من أصل 44 محاولة، وثماني استعادات للكرة، وثماني مبارزات فاز بها.

كانت هذه هي المشاركة الثانية للاعب النيجيري الدولي مع فريق سكاي بلو.

رودوني يمتدح أونيكا

أقر رودوني بدور اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في تحقيق الفوز.

"لقد كان أداؤه ممتازاً، بالنظر إلى مباراتيه الأخيرتين. لقد حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة اليوم"، هكذا صرّح رودوني. إذاعة بي بي سي سي دبليو آر.

"يُطلق عليه لقب "الدبابة" لسبب وجيه. فهو يتنقل في وسط الملعب، ويفوز بالمعركة مرات عديدة، ويحررني من عناء اللعب أيضاً."

ثنائي خط وسط مثالي

كما تحدث رودوني عن التفاهم بينه وبين أونيكا في خط الوسط.

وأضاف: "أنا على وفاق تام معه. إنه صديقي المقرب. إنه شخص هادئ، لكنه ليس كذلك في الملعب. إنه يتفاعل مع الناس".

بقلم أديبوي أموسو



