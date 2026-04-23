الرجبي في نيجيريا: القصة الكاملة

نيجيريا بلدٌ تُعتبر فيه كرة القدم أقرب إلى الدين منها إلى مجرد رياضة، لذا فإن قصة الظهور التدريجي للرجبي فيها غالباً ما تمر دون أن يلاحظها أحد. ومع ذلك، ففي مختلف المناطق، من الملاعب الترابية في كادونا إلى الملاعب المجتمعية في لاغوس ودلتا النيجر، تنمو حركة رجبي عازمة منذ عقود، مدفوعةً في الغالب بالمتطوعين والمدربين المحليين واتحاد يعمل بجزء ضئيل من الموارد التي تتطلبها طموحاته.

جذور استعمارية، تقدم بطيء

وصلت رياضة الرجبي إلى نيجيريا عبر عمال المناجم البريطانيين المقيمين في جوس خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وظلت لسنوات عديدة رياضة يمارسها المغتربون مع انتشار محلي محدود.

تم تأسيس الاتحاد النيجيري للرجبي في عام 1998، وحصلت البلاد على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للرجبي في عام 2001، مما أعطى الرياضة أساسًا رسميًا للبناء عليه، لكن التقدم ظل متقطعًا.

الأندية والمنافسات المحلية

إن مشهد الأندية المحلية أوسع مما يوحي به حضور نيجيريا الدولي، حيث تساهم العديد من الفرق في جميع أنحاء البلاد في الدوريات المنتظمة.

لطالما اعتُبر نادي كادونا للرجبي الموطن الروحي للرجبي في الشمال، بينما يلعب نادي كاوري للرجبي ونادي راسينغ للرجبي في لاغوس، ويمثل فريق دلتا دراغونز الجنوب.

تُدار البطولة الوطنية وفق نموذج متعدد المناطق، حيث يتأهل الفائزون الإقليميون إلى النهائيات الوطنية في أبوجا، وهو هيكل يضمن على الأقل أن يكون للرياضة جذور تنافسية في جميع أنحاء البلاد.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: نيجيريا تكشف عن تشكيلتها لكأس أفريقيا للرجبي السباعي في موريشيوس

الشباب في المركز

إن أكثر التطورات المشجعة في السنوات الأخيرة هو التوجه نحو المدارس لتحقيق الفائدة لكل من رياضة الرجبي النيجيرية والشباب.

وصلت حملات توزيع المعدات التي يمولها الاتحاد الدولي للرجبي إلى المجتمعات الشمالية المحرومة، والعيادات على مستوى الولايات، بما في ذلك برنامج حديث في إيكيتيوقد قاموا بتدريب المعلمين ومسؤولي المدارس كسفراء لرياضة الرجبي على مستوى القاعدة الشعبية.

استخدم جدول أعمال مؤسسة NRFF لعام 2026 يشمل ذلك بطولات الشباب في الفئات العمرية تحت 13 عامًا، وتحت 15 عامًا، وتحت 18 عامًا، مما يمثل المسار الأكثر تنظيمًا للشباب الذي حاول الاتحاد القيام به على الإطلاق.

عقبات مألوفة

لا يزال التمويل يمثل العائق الأكبر أمام هذه الرياضة، حيث تعتمد الأندية بشكل روتيني على المرافق المستعارة.

كما أن التغطية التلفزيونية شبه معدومة، وقد أدى تدخل الحكومة في إدارة الاتحاد إلى نتائج مدمرة. الإيقاف الدولي في عام 2021مما كلف نيجيريا عاماً كاملاً من منافسات الرجبي. هذه ليست مشاكل جديدة، وقد عرقلت فترات نمو واعدة في السابق.

سبب التفاؤل

يُقدّم مسار المواهب النيجيرية في الخارج لمحةً مُشجّعةً عمّا يُمكن أن تُحقّقه رياضة الرجبي النيجيرية مع وجود الهياكل المناسبة. يُعدّ مارو إيتوجي، المولود لأبوين نيجيريين، والذي يقود فريق ساراسينز، وإنجلترا، وفريق الأسود البريطانية والإيرلندية، ويُصنّف ضمن أفضل اللاعبين في العالم، مثالًا بارزًا على ذلك. الموهبة موجودة، لكن التحدي الآن يكمن في بناء هياكل محلية قادرة على تطويرها والحفاظ عليها.



