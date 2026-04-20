ريباكينا تقلل من فرصها في أن تصبح المصنفة الأولى عالمياً

قللت لاعبة التنس الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، من أهمية التركيز الفوري على أن تصبح المصنفة الأولى عالمياً.

تجدر الإشارة إلى أن ريباكينا تتنافس مع أرينا سابالينكا وإيغا سوياتيك على المركز الأول، بعد أن واجهت سابالينكا عدة مرات بالفعل في موسم 2026.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أنه لكي تكون رقم واحد، يجب عليها الحفاظ على مستوى عالٍ من الاتساق الذي أظهره منافسوها.

اقرأ أيضا:أتلتيكو مدريد يؤكد إصابة لوكمان

"حسنًا، أنا لا أركز حقًا على النقاط. أعلم أن فريقي يضغط أحيانًا، لكن هذا ليس الهدف."



"الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون ثابتين ونقدم أداءً جيداً، لأنه لا يمكنك التحكم في كيفية لعب اللاعبين الآخرين. عليك فقط أن تؤدي عملك على أكمل وجه."



"أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام حتى الآن، ونحن نحاول فقط الاستمرار الآن من أجل البطولات الكبرى المقبلة، وآمل أن أتمكن من نقل كل الإيجابيات من هذا الأسبوع إلى البطولات القادمة."



