صادق يشيد بفوز فالنسيا على أوساسونا

أعرب مهاجم منتخب نيجيريا، عمر صادق، عن سعادته بفوز فالنسيا الصعب على أوساسونا، بحسب التقارير. Completesports.com.

فاز فريق كارلوس كوربيران على أوساسونا 1-0 على ملعب ميستايا يوم الأحد.

حصل صادق على ركلة الجزاء الحاسمة التي سجلها لارجي رامازاني ليحرز هدف الفوز.

ارتقى فريق لوس فيتشي إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة بعد الفوز.

أعرب صادق عن سعادته بالفوز، واستعداد الفريق للحفاظ على نفس الزخم.

وقال: "من المهم بالنسبة لنا أن نفوز بالنقاط الثلاث اليوم". الموقع الرسمي للنادي.

"لقد عملنا بجد هذا الأسبوع لنقدم للجماهير ما يستحقونه، والآن لدينا أخيرًا النقاط الثلاث ونتطلع بالفعل إلى المباراة القادمة."

انضم صادق إلى فالنسيا في صفقة انتقال نهائية من ريال سوسيداد في يناير.

سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً هدفاً واحداً في ثماني مباريات خاضها في الدوري.

بقلم أديبوي أموسو



