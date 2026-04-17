لن يكون ساكا متاحًا لمباراة مانشستر سيتي – أرتيتا

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن بوكايو ساكا سيغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم الأحد.



يغيب الجناح البالغ من العمر 24 عامًا عن الملاعب بسبب إصابة في وتر أخيل منذ خسارة نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي في 22 مارس 2026.



هذه ضربة قوية لفريق أرسنال، الذي يتصدر جدول الترتيب حالياً بفارق ست نقاط، لكنه يواجه مباراة حاسمة لتحديد اللقب بدون أحد مهاجميه الرئيسيين.

وفي مؤتمر صحفي، صرح أرتيتا بأن ساكا لن يشارك في رحلة يوم الأحد إلى مانشستر سيتي.



"بوكايو خارج اللعبة. هذا أمر مؤكد."



"مع اللاعب (ب)، نتعامل مع الأمر لحماية اللعب أولاً وقبل كل شيء، ثم لتقديم أفضل أداء ممكن. الفكرة هي أننا نستطيع تحقيق ذلك، وهذا يمثل تحدياً."



"لقد بدأ للتو في القيام ببعض الأمور، فلننتظر ونرى مدى تقدمه، ومدى سرعة إنجازه، ثم ننتظر. لكنه غير متاح في الوقت الحالي."

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet مانشستر سيتي 1.901 1xbet X تعادل 3.76 1xbet أرسنال فك 4.47 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف سجل مانشستر سيتي أقل من 2.5 هدف في 7 من آخر 10 مباريات على أرضه. مانشستر سيتي يتقدم في الشوط الأول تقدم مانشستر سيتي في الشوط الأول في 9 من آخر 10 مباريات خاضها على أرضه. أرسنال أكثر من 0.5 هدف سجل فريق أرسنال أكثر من 0.5 هدف ضد مانشستر سيتي في 3 من آخر 5 مباريات جمعتهما.



