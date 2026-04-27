عودة ساكا من الإصابة تُعطي دفعة قوية لأرسنال في سباق اللقب - روني

وصف واين روني عودة بوكايو ساكا من الإصابة بأنها دفعة قوية لأرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد غيابه عن مباراة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة، عاد ساكا إلى الملاعب في مباراة السبت الأولى ضد نيوكاسل يونايتد.

حقق فريق أرسنال فوزاً بنتيجة 1-0 بفضل هدف مبكر سجله إيبيريتشي إيزي، الذي اضطر هو نفسه إلى مغادرة الملعب بسبب الإصابة.

وفي حديثه عن عودة ساكا، قال روني، الذي تم نقله على حساب X الخاص بقناة أخبار أرسنال: "لقد كان بوكايو ساكا رائعًا لأرسنال على مدار السنوات القليلة الماضية - ربما لم يصل هذا الموسم إلى ذروته، لكنه لاعب مهم للغاية".

"لذا فإن عودته في هذا الوقت من الموسم ستكون أمراً بالغ الأهمية، بل ستكون مهمة للغاية. من الواضح أنه أحد القادة في الفريق، لذا فإن عودته تُعدّ مكسباً كبيراً."

"وجود شخص يمكنك الاعتماد عليه في الملعب أمر في غاية الأهمية، وجميع لاعبي أرسنال يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد على ساكا ويعرفون ما يضيفه للفريق. إنه أمر بالغ الأهمية لأرسنال، بالغ الأهمية حقاً."



