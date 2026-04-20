صلاح: أريد مغادرة ليفربول بالطريقة الصحيحة

أعرب نجم ليفربول محمد صلاح عن رغبته في مغادرة ملعب أنفيلد بالطريقة الصحيحة بعد تسجيله هدفاً في ديربي ميرسيسايد الأخير خلال فوز الريدز المثير 2-1 على إيفرتون.



كان هدف صلاح هو هدفه التاسع في ديربي ميرسيسايد، مما جعله متساوياً مع ستيفن جيرارد كأفضل هداف في النادي في هذه المباراة، مما عزز إرثه قبل رحيله في نهاية الموسم.

وفي حديثه بعد المباراة، يعتقد اللاعب الدولي المصري أن مساعدة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا ستكون نهاية مناسبة لمسيرته مع ليفربول.



"أتمنى أن أستمر في تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وآمل أن أودع الفريق بالطريقة اللائقة"، هكذا صرّح صلاح. سكاي سبورتس.



"إنه شعور رائع. كان أهم شيء هو مساعدة الفريق على الاستقرار والشعور بمزيد من الثقة."



"كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة ومعقدة، وأنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز بها."

