أهداف صلاح ونغوموها تُساعد ليفربول على إنهاء سلسلة مبارياته في الدوري دون فوز أمام فولهام

حقق ليفربول فوزاً كان في أمس الحاجة إليه بفوزه على فولهام 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم السبت.

أحرز ريو نغوموها ومحمد صلاح هدفين ليضمنا الفوز للريدز الذين أنهوا سلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون فوز في جميع المسابقات.

كما أن هذا الفوز أنهى سلسلة من ثلاث مباريات متتالية في الدوري دون تحقيق أي فوز على فولهام (فوز واحد وتعادلان).

شارك في المباراة كل من اللاعبين الدوليين النيجيريين أليكس إيوبي، وكالفين باسي، وصامويل تشوكويزي.

وكافأ نغوموها آرني سلوت على قراره بإشراكه أساسياً بتسجيله هدفاً افتتاحياً مذهلاً في الدقيقة 36.

وبعد أربع دقائق، سدد صلاح كرة مقوسة من الجناح المقابل ليضاعف تقدم ليفربول، مانحاً جماهيره لحظة أخرى يتذكرونها قبل رحيله في نهاية الموسم.

وبهذا الفوز تقدموا بأربع نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس قبل مباراتهم ضد مانشستر سيتي يوم الأحد.



