سانشيز يُقيّم فرص تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قام روبرت سانشيز بدراسة ما إذا كان بإمكان تشيلسي أن يخطو خطوة أخرى ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

لقد كان موسماً كارثياً لتشيلسي. موسم اضطر فيه كالوم مكفارلين لتولي المسؤولية مؤقتاً في مناسبتين منفصلتين، بعد أن قامت الإدارة بإقالة كل من إنزو ماريسكا وليام روزينيور.

تضاءلت فرص تشيلسي في التأهل لدوري أبطال أوروبا بشكل كبير. فمع تبقي أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن أفضل ما يمكن أن يأمله البلوز هو احتلال المركز السادس، وربما التأهل لدوري أبطال أوروبا.

لكي يتحقق ذلك، سيحتاج تشيلسي إلى الاعتماد على فوز أستون فيلا بالدوري الأوروبي. لكن في نهاية المطاف، عانى تشيلسي من موسم سيئ، والأمل الوحيد المتبقي هو الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet تشيلسي 1.767 1xbet X تعادل 4.06 1xbet نوتنغهام فوريست 4.925 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء تشيلسي -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد تشيلسي، خسر نوتنغهام فورست بفارق هدف واحد على الأقل. فوز تشيلسي خسر فريق نوتنغهام فورست 3 من آخر 5 مباريات له ضد تشيلسي. تشيلسي -0.5 في 3 من آخر 5 مباريات ضد نوتنغهام فورست، فاز تشيلسي بهدف واحد على الأقل.

شهد يوم الأحد حفاظ تشيلسي على نظافة شباكه، بعد أن حقق ذلك أربع مرات فقط في 23 مباراة تحت قيادة روزينيور، وكان سانشيز رائعًا في ذلك اليوم، حيث أبقى ليدز يونايتد بعيدًا.

في الواقع، وصف ماكفارلين سانشيز بأنه "لاعب من الطراز العالمي" لأدائه، والذي تضمن تصديين حاسمين لتسديدتي بريندن آرونسون وأنتون ستاش. ولكن هل يستطيع تشيلسي الفوز باللقب؟ إليكم ما قاله سانشيز: "نعلم أن الأمر الآن متروك لنا لنقدم أداءً جيدًا، ونسعى للوصول إلى النهائي والفوز به. إذا قدمنا ​​أداءً مماثلاً لما قدمناه اليوم، فنحن نعلم أن كل ذلك ممكن. لقد كان الجمهور رائعًا اليوم"، كما صرح لموقع تشيلسي (عبر صحيفة تشيلسي كرونيكل).

كان آخر فوز لتشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021، عندما تغلب على فريق بيب غوارديولا بنتيجة 1-0. لذا، سيكون فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في ويمبلي مفاجأة كبيرة.



