ساني يكمل انتقاله إلى بنين وينضم إلى Jeunesse Sportive de Pobe كمدرب رئيسي

أصبح توند ساني، المدرب السابق لفريق كوارا يونايتد، ثاني مدرب نيجيري بارز يتولى منصباً تدريبياً في جمهورية بنين المجاورة بعد انتقاله إلى فريق جونيس سبورتيف دي بوبي. Completesports.com التقارير.

ثاني مدرب نيجيري في بنين دوري الدرجة الأولى

أنهى فريق Jeunesse Sportive de Pobè الموسم في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز في بنين المكون من 18 فريقًا برصيد 16 نقطة، مسجلاً ثلاثة انتصارات وسبعة تعادلات في 17 مباراة خلال موسم 2024/2025.

ينضم ساني الآن إلى زميله المدرب النيجيري ساليسو يوسف، الذي يشغل منصب المدير الفني لنادي كوتون. أنهى نادي كوتون موسم 2024/2025 في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

ساني يستعد للاعتماد على خبرة الدوري النيجيري الممتاز لإحياء حزب جاناتا سبنسر

من المتوقع أن يستفيد المدرب ذو الخبرة الواسعة، والذي سبق له تدريب فريقي ABS Ilorin FC و Kwara United في الدوري النيجيري الممتاز لكرة القدم (NPFL)، من خبرته الإدارية في أعلى المستويات لمساعدة النادي على التحسن بشكل كبير في الموسم المقبل.

يُعرف نادي الشباب الرياضي في بوبي باسم JSP، ويقع مقره في بوبي، في جنوب شرق جمهورية بنين.

ساني يؤكد تعيينه ويوقع أوراق العقد

"نعم، أنا الآن في جمهورية بنين مع فريق الشباب الرياضي في بوبيه. أنا ممتن لله على هذه الفرصة"، هذا ما قاله ساني لموقع Completesports.com عند الاتصال به مساء الثلاثاء.

وأضاف قبل إنهاء المكالمة: "سنتحدث لاحقاً".

على الرغم من أن بنود وشروط العقد لم تكن متاحة وقت النشر، إلا أن ساني وقع على أوراق عقده يوم الثلاثاء.

بقلم ساب أوسوجي



