إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    ساري: ديلي-باشيرو قادران على إحداث مشاكل لأي دفاع

    أوستن أخيلومينBy لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا
    ديلي بشيرو

    يعتقد ماوريتسيو ساري، مدرب لاتسيو، أن لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، فيسايو ديلي باشيرو، يمتلك الجودة اللازمة لإحداث مشاكل لأي دفاع في الدوري الإيطالي.

    أعلن المدرب الإيطالي ذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب النيجيري الدولي ضد أتالانتا في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

    يذكر أن نجم فريق النسور الخضراء سجل هدفاً في مباراة لاتسيو وأتالانتا التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الأولمبيكو.

    اقرأ أيضا:أروكوداري يتوقع أداءً قوياً لبلجيكا في كأس العالم 2026

    وفي معرض تعليقه على أدائه، أشاد ساري بسرعة ديلي باشيرو الخاطفة، قائلاً: باتزي دي فانتا أنه يجب عليه الحفاظ على ثبات أدائه في اللعبة.

    "يستطيع ديلي-باشيرو أن يسبب مشاكل لأي شخص، فعندما يتمكن من الانطلاق للأمام يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 36 كم/ساعة."

    "أما تايلور، من ناحية أخرى، فلديه خصائص مختلفة، فهو لاعب إعداد ولديه سرعة أقل."

    "لتحقيق مزيد من الاتساق، نحتاج إلى مجموعة من المهاجمين الذين يضمنون لنا المزيد من الأهداف."


    سهم.
    اوغسطين اخيلومين

    أوغسطين أكيلومين كاتب محتوى رياضي متحمس. من مشجعي فريق سوبر إيجلز وفريق تشيلسي. هدفي هو الترويج للعبة الرياضة على مستوى العالم.

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.