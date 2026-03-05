ساري: ديلي-باشيرو قادران على إحداث مشاكل لأي دفاع

يعتقد ماوريتسيو ساري، مدرب لاتسيو، أن لاعب خط وسط منتخب نيجيريا، فيسايو ديلي باشيرو، يمتلك الجودة اللازمة لإحداث مشاكل لأي دفاع في الدوري الإيطالي.



أعلن المدرب الإيطالي ذلك بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب النيجيري الدولي ضد أتالانتا في مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء.



يذكر أن نجم فريق النسور الخضراء سجل هدفاً في مباراة لاتسيو وأتالانتا التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الأولمبيكو.

وفي معرض تعليقه على أدائه، أشاد ساري بسرعة ديلي باشيرو الخاطفة، قائلاً: باتزي دي فانتا أنه يجب عليه الحفاظ على ثبات أدائه في اللعبة.



"يستطيع ديلي-باشيرو أن يسبب مشاكل لأي شخص، فعندما يتمكن من الانطلاق للأمام يمكنه الوصول إلى سرعات تصل إلى 36 كم/ساعة."



"أما تايلور، من ناحية أخرى، فلديه خصائص مختلفة، فهو لاعب إعداد ولديه سرعة أقل."



"لتحقيق مزيد من الاتساق، نحتاج إلى مجموعة من المهاجمين الذين يضمنون لنا المزيد من الأهداف."



