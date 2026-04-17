أقال المنتخب السعودي مدربه رينارد قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم 2026

أفادت ياهو سبورتس أن الفرنسي هيرفي رينارد قد أُعفي من مهامه كمدرب للمنتخب السعودي، قبل أقل من شهرين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا الشمالية.

عاد الرجل البالغ من العمر 57 عاماً لفترة ثانية كمدرب للمنتخب السعودي في نهاية عام 2024، بعد أن قادهم في كأس العالم الأخيرة قبل أربع سنوات في قطر.

تولى رينارد، الفائز مرتين بكأس الأمم الأفريقية (AFCON) مع زامبيا وساحل العاج، مسؤولية تدريب منتخب المملكة العربية السعودية من عام 2019 إلى عام 2023 قبل أن يحل محله المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

من عام 2023 إلى عام 2024، عمل كمدرب للمنتخب الفرنسي للسيدات ووصل إلى ربع نهائي كل من كأس العالم للسيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024.

تم استدعاء المدرب المغربي السابق رينارد لاحقًا من قبل السعودية ليخلف مانشيني، حيث ترك الإيطالي منصبه بعد فترة مخيبة للآمال استمرت 14 شهرًا.

تشير التقارير إلى أن جورجيوس دونيس، لاعب المنتخب اليوناني السابق، مرشح بقوة لخلافة رينارد. وصرح مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة فرانس برس بأن المحادثات جارية بين الاتحاد ونادي الخليج السعودي، الذي يتولى دونيس تدريبه منذ عام 2024.

تقع السعودية في المجموعة الثامنة من كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي إسبانيا وأوروغواي، حاملَي اللقب سابقاً، ومنتخب الرأس الأخضر الذي يشارك لأول مرة. ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات المجموعة في الولايات المتحدة.

وقد شاركت الدولة العربية في ست مباريات في كأس العالم، وكان أفضل إنجاز لها حتى الآن هو الوصول إلى دور الـ16 في عام 1994 في الولايات المتحدة.

عانى المنتخب السعودي من الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة عام 2022، لكنه تصدر عناوين الصحف العالمية بفوزه المفاجئ 2-1 على الأرجنتين التي فازت باللقب في نهاية المطاف.

ومن المقرر أيضاً أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم 2034.



