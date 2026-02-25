نادي الأهلي السعودي مهتم بمهاجم منتخب نيجيريا

أفادت التقارير أن نادي الأهلي السعودي، أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، مهتم بالتعاقد مع مهاجم طرابزون سبور، بول أونواتشو. Completesports.com.

النادي الأهلي مستعد لتقديم راتب سنوي قدره 6 ملايين يورو للاعب الدولي النيجيري.

يتقاضى أونواتشو حاليًا مليوني يورو سنويًا في نادي طرابزون سبور.

انضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى نادي الدوري التركي الممتاز في صفقة انتقال دائمة من ساوثهامبتون الصيف الماضي.

كان المهاجم في حالة رائعة مع فريق بلاك سي ستورم منذ وصوله إلى النادي.

يتصدر أونواتشو حالياً قائمة هدافي الدوري التركي الممتاز برصيد 17 هدفاً في 20 مباراة.

وبحسب التقارير، فقد وضع النادي الأهلي اللاعب كبديل للاعب الدولي الإنجليزي إيفان توني.



