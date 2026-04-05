اسكتلندا: إيهيناتشو يسجل هدف الفوز في انتصار سلتيك على دندي

صعد كيليتشي إيهيناتشو من مقاعد البدلاء ليسجل هدف الفوز حيث تغلب سلتيك على دندي إف سي بنتيجة 2-1 في ملعب دينز بارك يوم الأحد.

بدأ سلتيك المباراة بقوة، حيث سجل بنجامين نيغرين الهدف الأول في الدقيقة التاسعة.

أعاد سيمون موراي التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء قبل ثلاث دقائق من مرور ساعة من المباراة.

تم إدخال إيهيناتشو في الدقيقة 58، ليحل محل توماس كفانكارا.

أحرز اللاعب النيجيري الدولي هدف الفوز الحاسم قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة.

سيطر اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على تمريرة من مارسيلو ساراتشي، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

تقلص عدد لاعبي دندي إلى عشرة بعد طرد ريان آشلي قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

لا يزال سلتيك في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر هارتس.



