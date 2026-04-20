كأس اسكتلندا: مدرب سلتيك يُشيد بالبديل الرائع إيهيناتشو

أشاد مارتن أونيل، مدرب سلتيك، بكيليتشي إيهيناتشو بعد أن قاد المهاجم فريقه للفوز على سانت ميرين في نصف نهائي كأس اسكتلندا يوم الأحد، وفقًا للتقارير. Completesports.com.

سجل البديل إيهيناتشو هدفين في الوقت الإضافي ليساعد سلتيك على تحقيق فوز بنتيجة 6-2 على فريق باديز.

كان الهدف الأول رأسية من مسافة قريبة من عرضية جيمس فورست، ثم سجل هدفاً مذهلاً بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

أونيل يشيد بإيهيناتشو

أقر أونيل بتأثير اللاعب النيجيري الدولي على اللعبة.

"لقد كان عصراً صعباً، لكن شهدنا بعض الأهداف الرائعة، حيث تألق كيليتشي إيهيناتشو بشكل لافت بعد دخوله كبديل"، هذا ما نقلته صحيفة "ذا أونيل". تلفزيون سلتيك.

"الجميع في غرفة الملابس يعلمون أنه كان لاعباً جيداً حقاً."

"لقد تعرض لبعض الإصابات وكان يحاول استعادة لياقته البدنية، لكن إيهيناتشو في حالة لياقة بدنية جيدة هو بالتأكيد خصم عنيد كما أثبت اليوم."

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً ستة أهداف في جميع المسابقات مع فريق سلتيك هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



