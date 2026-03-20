مدرب منتخب السنغال يصطحب كأس الأمم الأفريقية إلى قاعدة عسكرية

رغم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد جرّد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، إلا أن مهمة استعادة الكأس من هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا ستكون صعبة للغاية. وتشير التقارير إلى أن المدرب بابي ثياو قد نقل الكأس إلى قاعدة عسكرية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منتخب السنغال، الذي فاز بنهائي كأس الأمم الأفريقية 1-0 على المغرب، قد "انسحب من المباراة النهائية" بسبب انسحابه المؤقت من المباراة النهائية في الرباط.

احتجاجًا على قرار ركلة جزاء مثير للجدل، انسحب لاعبو السنغال من الملعب لمدة 17 دقيقة تقريبًا قبل أن يعودوا ويفوزوا في النهاية بالمباراة 1-0 في الوقت الإضافي. وبعد تأييد الطعن المقدم من المغرب، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن نتيجة المباراة النهائية قد سُجلت الآن "3-0 لصالح المغرب".

لقد أصبح الوضع شديداً ومثيراً للجدل لدرجة أن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أدان مؤخراً قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وطلب من الاتحاد الوطني لكرة القدم السعي لتحقيق العدالة في محكمة التحكيم الرياضي.

"في مواجهة هذا القرار غير المسبوق، يحث (الرئيس) الحكومة، وخاصة وزير الرياضة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالسرعة المناسبة، بالتعاون مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لتقديم الطعون ذات الصلة أمام محكمة التحكيم الرياضي".

وسط هذه الفوضى، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، وهي أبرز صحيفة رياضية في إسبانيا (عبر موقع فيرست بوست)، أن السنغال أخذت كأس الأمم الأفريقية إلى قاعدة عسكرية بنية عدم إعادتها أبداً.

تنتشر أيضاً مقاطع الفيديو التي تظهر مدرب السنغال بابي ثياو وهو يقف مع الكأس محاطاً بأفراد الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، ندد أحد أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو من السنغال، بهذا القرار، واصفاً إياه بالظلم.

"في مثل هذه الحالة، علينا أن نكافح الظلم. كرة القدم لعبة نزيهة، تُلعب كرة القدم على أرض الملعب، لا في المكاتب. ما حدث مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم غير مقبول"، هكذا صرّح أوغستين سنغور، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والرئيس السابق للاتحاد السنغالي لكرة القدم.

"عندما ترى لجنة تتخذ مثل هذا القرار في انتهاك لقواعدنا، وفي انتهاك لقوانين الفيفا الخاصة باللعبة، بأخذ الكأس ومنحها للمغرب، أعتقد أن هذا أمرٌ مشين للغاية. يجب علينا إدانته."

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يوم الخميس أنه سيستأنف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي.



