استعراض السنغال المتحدي لكأس الأمم الأفريقية قبل المباراة الودية ضد بيرو رغم تجريدها من اللقب

أفادت قناة الجزيرة أن منتخب السنغال، الذي فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية في نهائي مثير للجدل ضد المغرب المضيف في يناير - ليتم تجريده من فوزه بعد أسابيع - استعرض الكأس قبل مباراة ودية ضد بيرو على ملعب فرنسا في باريس.

دخل قائد منتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، وزملاؤه إلى أرض الملعب حاملين كأس الأمم الأفريقية يوم السبت للقيام بجولة احتفالية بعد حفل موسيقي أقامه النجم السنغالي يوسو ندور قبل المباراة.

صعد كوليبالي وحارس المرمى إدوارد ميندي إلى المقصورة الرئاسية في الملعب لوضع الكأس هناك أمام عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من بين آخرين.

قبل ساعات فقط، أعلن المغرب إغلاق ملف الكأس، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بإلغاء فوز السنغال 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في يناير/كانون الثاني، وذلك بعد انسحاب لاعبي السنغال من المباراة في منتصفها.

منحت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المغرب فوزاً بنتيجة 3-0، وبالتالي اللقب.

أعلنت السنغال أنها ستستأنف قرارها أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي، الأمر الذي قد يستغرق عاماً كاملاً للبت فيه.

دعت الحكومة السنغالية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مدعيةً أنه ينبغي أيضاً التحقيق في الفساد.

غادر لاعبو السنغال الملعب في الوقت الأصلي خلال المباراة النهائية احتجاجاً على ركلة جزاء احتسبت لصالح المغرب، والتي أضاعها السنغاليون بعد عودتهم من المباراة عقب تأخير دام 14 دقيقة.

حُسمت المباراة بهدف بابي غاي في الوقت الإضافي. وقدّم المغرب استئنافاً فورياً ضد النتيجة، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض طلبه في البداية.



