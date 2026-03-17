تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز المغرب باللقب.

أعلنت رابطة كرة القدم الأفريقية (CAF) أن منتخب السنغال قد تم تجريده من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 ومنح الكأس للمغرب، وذلك بحسب ما أفادت به شبكة NBC Sports.

وقد منح حكمٌ مثيرٌ للدهشة المغرب اللقب بعد أن تحولت المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير 2026 إلى فوضى عارمة في الرباط بالمغرب.

بعد شهرين من تلك المباراة النهائية التي لا تصدق، أصبح المغرب رسمياً بطل أفريقيا.

بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب المضيف في وقت متأخر من الوقت الأصلي، غادر لاعبو السنغال أرض الملعب برفقة مدربهم. ثم عادوا إلى أرض الملعب، وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي.

فاز منتخب السنغال بالمباراة بنتيجة 1-0 وتُوّج بطلاً، لكن المغرب كان غاضباً وقدم طعناً رسمياً ضد نتيجة المباراة.

وقد نجح هذا الاستئناف، وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن السنغال "أعلنت خسارتها للمباراة النهائية" وتم تسجيل النتيجة الآن على أنها فوز 3-0 للمغرب.

وهذا يعني أن المغرب أصبح الآن رسمياً بطل أفريقيا لأول مرة منذ عام 1976.

"قرر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("CAF") اليوم أنه تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية (AFCON) المغرب 2025 ("المباراة")، حيث تم تسجيل نتيجة المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).

"فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

– "تم إعلان قبول الاستئناف المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) من حيث الشكل وتم تأييد الاستئناف".

– تم إلغاء قرار مجلس الانضباط التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

– كما خلص مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى أن سلوك فريق السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.

– تأييد الاحتجاج المقدم من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم.

– تم الإعلان أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF)، من خلال سلوك فريقه، انتهك المادة 82 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.

– تطبيقاً للمادة 84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، تم إعلان خسارة منتخب السنغال للمباراة، وتم تسجيل النتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF).

– تُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى للحصول على الإغاثة.

كما أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً يقضي بما يلي:

– "تم قبول الاستئناف المقدم بخصوص السيد إسماعيل سيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي) جزئياً".

– يؤكد مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) النتيجة التي مفادها أن السيد إسماعيل سيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي) ارتكب سوء سلوك في انتهاك للمادتين 82 و83 (1) من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

– تم تعديل العقوبة المفروضة على السيد إسماعيل سيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي) إلى إيقاف مباراتين (2) رسميتين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منها مباراة واحدة (1) موقوفة.

– تم إلغاء الغرامة البالغة 100,000 ألف دولار أمريكي المفروضة على السيد إسماعيل سيباري (اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي).

– تم قبول الاستئناف المقدم بشأن حادثة جامعي الكرات جزئياً.

– يؤكد مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) مسؤول عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة المذكورة آنفاً.

– تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات إلى 50,000 ألف دولار أمريكي.

– تم رفض الاستئناف المقدم بشأن التدخل في منطقة مراجعة OFR/VAR.

– تم تأكيد الغرامة البالغة 100,000 ألف دولار أمريكي المفروضة على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بالتدخل حول منطقة مراجعة OFR/VAR.

– تم قبول الاستئناف المقدم بشأن حادثة الليزر جزئياً.

– تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) فيما يتعلق بحادثة الليزر إلى 10,000 دولار أمريكي.

– تُرفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى للحصول على الإغاثة.



