السنغال ستستأنف قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نزاع كأس الأمم الأفريقية.

رفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 للمغرب.

أعلنت مؤسسة دعم الخدمات المالية أنها ستطعن ​​في الحكم أمام المحكمة.

محكمة التحكيم الرياضي.

أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) يوم الثلاثاء تتويج المغرب بطلاً لكأس الأمم الأفريقية 2025، بعد إلغاء نتيجة المباراة النهائية ضد السنغال.

وقد قضت المحكمة بأن الفريق القادم من غرب إفريقيا قد خسر المباراة بعد انسحابه من المباراة التي أقيمت في الرباط في 19 يناير.

اقرأ أيضا:تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فوز المغرب باللقب.

انتقد الاتحاد الدولي لكرة القدم القرار، واصفاً إياه بأنه يضر بمصداقية كرة القدم الأفريقية.

وجاء في البيان: "يدين الاتحاد السنغالي لكرة القدم قراراً غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول يسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية".

"للدفاع عن حقوقها ومصالح كرة القدم السنغالية، سيبدأ الاتحاد، في أقرب وقت ممكن، إجراءات الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي."

"يؤكد الاتحاد الرياضي للرجبي مجدداً التزامه الراسخ بقيم النزاهة والعدالة الرياضية، وسيبقي الجمهور على اطلاع بمتابعة هذه المسألة."



