السنغال تستعرض كأس كأس الأمم الأفريقية قبل المباراة الودية مع بيرو

أفادت بي بي سي سبورت أن السنغال تخطط لعرض كأس الأمم الأفريقية قبل مباراتها ضد بيرو في باريس يوم السبت، حيث تعهد رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد بشن "حملة" ضد قرار تجريد الفريق من اللقب.

حقق أسود التيرانجا لقبهم الثاني في كأس الأمم الأفريقية في 18 يناير عندما تغلبوا على المغرب المضيف 1-0 بعد الوقت الإضافي في مباراة نهائية انتهت بمشاهد فوضوية عندما غادر لاعبو السنغال أرض الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لمنافسيهم في الوقت بدل الضائع والنتيجة لا تزال سلبية.

لكن في الأسبوع الماضي، قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإلغاء تلك النتيجة، ومنح المغرب فوزاً بنتيجة 3-0.

أكدت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) يوم الثلاثاء استلامها استئناف السنغال ضد ذلك القرار، ووعدت بالحكم "بأسرع ما يمكن".

اقرأ أيضا: كأس العالم 2026: يواجه مشجعو السنغال والجزائر وتونس والرأس الأخضر كفالة تأشيرة بقيمة 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة

"في مواجهة ما يرقى إلى مستوى السرقة الإدارية الأكثر وضوحاً وغير مسبوقة في تاريخ رياضتنا، يرفض الاتحاد السنغالي لكرة القدم قبول هذا الأمر باعتباره أمراً لا مفر منه"، هذا ما قاله رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبد الله فال في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية.

قبل وقت قصير من الإدلاء بتصريحاته، نشرت وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد كرة القدم جدولًا زمنيًا للأحداث المتعلقة بالمباراة الودية التي أقيمت يوم السبت في ملعب فرنسا، والتي تضمنت موكبًا لتوزيع الكؤوس.

وأضاف فال: "لن تركع السنغال ولن تتنازل عن قيمها. إن معركتنا الآن تتجاوز ملعب كرة القدم".



