الدوري الإيطالي: ديلي باشيرو يتألق في فوز لاتسيو على بولونيا

قدم فيسايو ديلي باشيرو أداءً رائعاً حيث فاز لاتسيو على بولونيا 2-0 في مباراتهما ضمن الدوري الإيطالي يوم الأحد.

كان ديلي-باشيرو حاضراً طوال مدة المباراة.

كانت هذه المباراة هي الظهور الخامس عشر للاعب النيجيري الدولي في الدوري هذا الموسم مع فريق ماوريتسيو ساري.

لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أي هدف أو تمريرة حاسمة مع الفريق الأبيض والأزرق حتى الآن.

اقرأ أيضا:الدوري الإنجليزي الممتاز: أونيي يسجل هدفًا، وآينا يتألق في مباراة نوتنغهام فورست. توتنهام

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet لاتسيو 1.89 1xBet X تعادل 3.53 1xBet بارما 4.91 1xBet

أهدر ريكاردو أورسوليني ركلة جزاء لصالح بولونيا في الدقيقة 51.

سجل كينيث تايلور هدفين لصالح لاتسيو ليحصد النقاط الثلاث كاملة.

افتتح تايلور التسجيل لصالح لاتسيو في الدقيقة 77.

وأضاف لاعب خط الوسط الهدف بعد خمس دقائق.



