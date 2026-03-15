الدوري الإيطالي: طرد دوروسينمي، وتألق أكينسانميرو ليحقق بيزا أول فوز له منذ أربعة أشهر

طُرد رافيو دوروسينمي بينما كان إبينيزر أكينسانميرو يلعب في المباراة التي فاز فيها بيزا على كالياري 3-1 في مباراة الدوري الإيطالي يوم الأحد، محققاً بذلك أول فوز له منذ أربعة أشهر.

بعد أن تقدم فريق بيزا بنتيجة 1-0 بفضل هدف ستيفانو موريو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، تلقى دوروسينمي، الذي كان ضمن التشكيلة الأساسية، بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 37.

منذ انضمامه إلى بيزا الصيف الماضي، لم يسجل دوروسينمي سوى هدف واحد، وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات في الدوري الإيطالي.

من جانبه، دخل لاعب خط وسط منتخب النسور الخضراء، أكينسانميرو، في الدقيقة 72 ليخوض مباراته الخامسة عشرة في الدوري هذا الموسم.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد نقاط بيزا إلى 18 نقطة، ويحتل الفريق حالياً المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري.

بقلم جيمس أغبيريبي



