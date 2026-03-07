الدوري الإيطالي: أوكوي يحصل على بطاقة صفراء بينما يتعادل أودينيزي مع أتالانتا

تلقى حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، بطاقة صفراء في مباراة أودينيزي وأتالانتا التي انتهت بالتعادل 2-2 في مباراة الدوري الإيطالي يوم السبت.



استقبل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته العشرين مع أودينيزي في الموسم الحالي، هدفين ضد أتالانتا.



تقدم أودينيزي في الدقيقة الأربعين عن طريق كريستنسن ليسكت جماهير الفريق المضيف.

اقرأ أيضا:حارس مرمى ريكسهام أوكونكو يستهدف مفاجأة تشيلسي



عزز الفريق الزائر تقدمه في الدقيقة 55 بفضل تسديدة أرضية قوية من ديفيس هزمت حارس مرمى أتالانتا.



لكن أوكوي تلقى أول بطاقة صفراء له في المباراة في الدقيقة 66 بعد تدخل عنيف.



قلص أتالانتا النتيجة إلى 2-1 في الدقيقة 75 بفضل هدف سكاماكا الرائع قبل أن يعادل النتيجة في الدقيقة 79، مما أسعد جماهير الفريق المضيف.







