الدوري الإيطالي: أوكوي يتنازل عن لقب بارما بيب أودينيزي

لم يتمكن حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، من الحفاظ على نظافة شباكه حيث خسر أودينيزي بنتيجة 1-0 أمام بارما في مباراة الدوري الإيطالي يوم السبت.



وقد استقبل حارس المرمى النيجيري، الذي كان يخوض مباراته الرابعة والعشرين، 26 نقطة وحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات في الموسم الحالي مع أودينيزي.

اقرأ أيضا:نادي كوفنتري سيتي يبرم صفقة دائمة لأونيكا



لقد كان على أرض الملعب طوال التسعين دقيقة وقام ببعض التصديات الرائعة لصالح الفريق المضيف.



لكن بارما كسر التعادل في الدقيقة 51 عن طريق البديل نيستا إلفيج في الشوط الثاني، مما أسكت جماهير الفريق المضيف.



وتعني هذه الهزيمة أن أودينيزي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة، بينما يتقدم بارما إلى المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة في ترتيب الدوري.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet بارما كالتشيو 2.119 1xbet X تعادل 3.395 1xbet بيزا إس سي 4.01 1xbet اطلع على النصائح رؤى الخبراء بارما يفوز خسر فريق بيزا 3 من آخر 5 مباريات له ضد بارما. بارما -0.5 في 9 من آخر 15 مباراة في الدوري الإيطالي (سيري أ إينيلايف)، خسر فريق بيزا بفارق هدف واحد على الأقل. لا يوجد BTTS في 3 من آخر 5 مباريات بين بيزا وبارما، سجل فريق واحد فقط أو لم يسجل أي فريق.



