الدوري الإيطالي: أوكوي يتنازل عن لقب بارما بيب أودينيزي

لم يتمكن حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، من الحفاظ على نظافة شباكه حيث خسر أودينيزي بنتيجة 1-0 أمام بارما في مباراة الدوري الإيطالي يوم السبت.
وقد استقبل حارس المرمى النيجيري، الذي كان يخوض مباراته الرابعة والعشرين، 26 نقطة وحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات في الموسم الحالي مع أودينيزي.
لقد كان على أرض الملعب طوال التسعين دقيقة وقام ببعض التصديات الرائعة لصالح الفريق المضيف.
لكن بارما كسر التعادل في الدقيقة 51 عن طريق البديل نيستا إلفيج في الشوط الثاني، مما أسكت جماهير الفريق المضيف.
وتعني هذه الهزيمة أن أودينيزي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة، بينما يتقدم بارما إلى المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة في ترتيب الدوري.