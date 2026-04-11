الدوري الإيطالي: أوكوي يسعى لتحقيق سجل شباك نظيفة أمام أودينيزي في مواجهة ميلان

سيسعى حارس مرمى منتخب نيجيريا، مادوكا أوكوي، إلى صنع التاريخ عندما يواجه أودينيزي فريق إيه سي ميلان في مباراتهما ضمن الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو يوم السبت (اليوم).

يطمح أوكوي إلى تحقيق أول سلسلة من ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة في مسيرته.

حافظ اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على نظافة شباكه في مباراتين متتاليتين ضد جنوى وكومو في آخر مباراتين لفريق أودينيزي في الدوري.

لم يستقبل حارس مرمى واتفورد السابق أي هدف منذ هدف جيريمي بوغا في الدقيقة 38 في مباراة خسرها فريقه 1-0 أمام يوفنتوس في 14 مارس.

سبق لأوكوي أن حقق شباكاً نظيفة متتالية مع أودينيزي ضد مونزا ويوفنتوس في فبراير 2024.

لم يتمكن حارس المرمى الموهوب حتى الآن من تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

شارك في 24 مباراة مع فريق زيبراس هذا الموسم، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

بقلم أديبوي أموسو



