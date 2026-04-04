الدوري الإيطالي: أوربان في مباراة فيرونا يخسر أمام فيورنتينا

لعب المهاجم النيجيري جيفت أوربان المباراة كاملةً (90 دقيقة) في مباراة خسرها هيلاس فيرونا 1-0 أمام فيورنتينا في مباراة الدوري الإيطالي يوم السبت.
سجل اللاعب النيجيري الدولي، الذي كان يخوض مباراته السادسة والعشرين، سبعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم مع فيرونا.
كان بإمكان أوربان أن يمنح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، لكن تسديدته المنخفضة لم تشكل أي تهديد على حارس مرمى فيورنتينا ديفيد دي خيا.
ومع ذلك، كان الفريق الضيف هو من سجل الهدف الوحيد في المباراة بفضل هدف فاجيولي في الدقيقة 82 لإسكات جماهير الفريق المضيف الصاخبة.
وتعني هذه الهزيمة أن فيرونا لا تزال في قاع ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يتقدم فيورنتينا إلى المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.