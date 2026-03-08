الدوري الإيطالي: أوربان يسجل تمريرة حاسمة في فوز هيلاس فيرونا على بولونيا

أفادت التقارير أن جيفت أوربان قدّم تمريرة حاسمة في فوز هيلاس فيرونا على بولونيا بنتيجة 2-1 بعد ظهر يوم الأحد. Completesports.com.

تقدم بولونيا في النتيجة عن طريق جوناثان رو بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ثم عادل مارتن فريز النتيجة للضيوف في الدقيقة 53.

بعد أربع دقائق، مرر أوربان الكرة إلى كيرون بوي ليسجل الهدف الحاسم.

تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بالمسراتي في الدقيقة 90 بالضبط.

سجل المهاجم النيجيري حتى الآن سبعة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين في 22 مباراة بالدوري مع هيلاس فيرونا.

لا يزال الفريق الأصفر والأزرق في المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 28 مباراة على الرغم من الفوز.



