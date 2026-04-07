سبعة لاعبين إريتريين يفرون إلى جنوب أفريقيا بعد تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

أفاد مصدر مقرب من الفريق في حديث مع بي بي سي أن سبعة لاعبين من المنتخب الإريتري لكرة القدم الذي حقق فوزاً تاريخياً في إسواتيني الأسبوع الماضي لم يعودوا إلى ديارهم.

بينما عاد بعض زملائهم في الفريق جواً من جنوب إفريقيا المجاورة لإسواتيني، يقال إن السبعة قد فروا.

شهدت السنوات الأخيرة عدة حالات لم يعد فيها الإريتريون المشاركون في مختلف الرياضات إلى ديارهم بعد المباريات الدولية.

وصفت منظمات حقوقية حكومة أسمرة بأنها قمعية للغاية، وهو اتهام تنفيه السلطات. وعلى الرغم من صغر عدد سكانها، فقد سعى مئات الآلاف من الإريتريين إلى اللجوء في الخارج.

سيشكل نبأ هروب اللاعبين ضربة قوية للفريق، الذي كان يحتفل، بعد فوزه 2-1 في إسواتيني وفوزه 4-1 في مجموع المباراتين، بالعودة إلى دور المجموعات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ 19 عامًا.

أفادت مصادر في أسمرة لبي بي سي تيغرينا أن 10 لاعبين فقط من أصل 24 كانوا يقيمون في إريتريا، وأن ثلاثة لاعبين فقط من هؤلاء، بمن فيهم قائد الفريق أبليلوم تيكليزغي، قد عادوا الآن.

في حين أنه من غير الواضح أين ذهب اللاعبون المفقودون، تشير التقارير إلى أن بعضهم شوهد في جنوب إفريقيا.

ومن بين الذين فروا حارس المرمى كوبروم سولومون والجناح المخضرم مدهاني ريدي.

التزمت وسائل الإعلام الحكومية في إريتريا الصمت بشكل غير معتاد حيال عودة الفريق المنتصر، والتي عادة ما يصاحبها احتفال كبير.

وتقول المصادر إنه تم اتخاذ الاستعدادات لاستقبال مماثل، لكن تم إلغاؤه بعد ورود أنباء عن اختفاء اللاعبين.

نشر المتحدث باسم لجنة الرياضة والثقافة الإريترية، الذي كان يقدم تحديثات على وسائل التواصل الاجتماعي حول النجاح الأخير للفريق، صوراً لبعض اللاعبين والطاقم العائدين إلى مصر، حيث نظمت السفارة الإريترية وأفراد الجالية حفل استقبال لهم.

توقفوا في القاهرة في طريق عودتهم إلى إريتريا.

لكن اللاعبين الوحيدين الذين ظهروا في تلك الصور هم أولئك الذين سافروا بعد ذلك إلى أسمرة.

كان العديد من المشجعين الإريتريين يأملون أن يؤدي الفوز على إسواتيني إلى نهضة لكرة القدم الإريترية، لكن بالنسبة للعديد من الإريتريين، فإن آخر الأخبار لها صدى مألوف.



