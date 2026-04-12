مدرب إشبيلية يعوّل على أدامز لتجنب الهبوط

يعوّل لويس غارسيا بلازا، مدرب إشبيلية، على أكور آدامز للعب دور رئيسي في معركة النادي لتجنب الهبوط.
أنهى فريق لوس روخيبلانكوس سلسلة خسائره الثلاث المتتالية في الدوري الإسباني بفوز مثير للإعجاب بنتيجة 2-1 على أرضه أمام أتلتيكو مدريد مساء السبت.
وقد رفع هذا الفوز فريق إشبيلية إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب، مما جعله متقدماً بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.
وكان أدامز قد افتتح التسجيل لفريق بلازا في وقت سابق في المباراة ضد أتلتيكو مدريد.
ويتصدر اللاعب النيجيري الدولي حاليًا قائمة هدافي إشبيلية في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن سجل ثمانية أهداف في 26 مباراة.
"لا يزال لدى أكور المزيد ليقدمه لأننا نعرف ما هو قادر عليه. لقد بذل روبين كل ما في وسعه حتى نفدت طاقته"، هكذا صرحت بلازا. الموقع الرسمي للنادي.
"يجب على لاعبي الأكاديمية أن يقدموا تلك الشرارة الإضافية، لكن كل لاعب مهم."