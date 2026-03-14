إشبيلية قادرة على قلب الطاولة على برشلونة في كامب نو – أدامز

أعرب أكور آدامز عن تفاؤله بقدرة إشبيلية على تحقيق مفاجأة مدوية أمام برشلونة في مباراة الدوري الإسباني يوم الأحد على ملعب كامب نو، وفقًا لتقارير سبوتيفاي. Completesports.com.

سيسعى إشبيلية لتحقيق فوزه الأول في ملعب كامب نو منذ 23 عاماً.

حقق فريق الروخيبلانكوس فوزاً ساحقاً على رجال هانسي فليك بنتيجة 4-1 في وقت سابق من الموسم.

سجل أدامز هدفاً في المباراة، بينما سجل زميله في المنتخب الوطني تشيديرا إيجوكي أيضاً تمريرة حاسمة.

أعلن المهاجم استعداد فريقه لحصد النقاط الثلاث كاملة في مباراة الإياب.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet برشلونة 1.31 1xBet X تعادل 6.76 1xBet إشبيلية 9.7 1xBet

"نواصل التدريب والاستعداد. نعم، هم متصدرو الدوري ولديهم مجموعة رائعة من اللاعبين"، هذا ما نُقل عن آدمز. ماركا.

"لكننا ذاهبون إلى هناك ونحن ندرك ما يمكن أن يحدث في المباراة: قد نفوز، أو نخسر، أو نتعادل. الآن، نبذل قصارى جهدنا لنرى كيف يمكننا المنافسة وتقديم أفضل ما لدينا. سنرى ما سيحدث."

كما أقر اللاعب الدولي النيجيري بسجل إشبيلية السيئ في ملعب كامب نو، لكنه ظل متفائلاً بشأن فرصة إعادة كتابة التاريخ.

وأضاف: "نعم، لكن الشيء الرائع في كرة القدم هو أن لديك فرصة لصنع التاريخ في كل مباراة".

بقلم أديبوي أموسو



