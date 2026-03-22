مدرب إشبيلية يتحدث عن غياب أدامز عن التشكيلة الأساسية أمام فالنسيا

كشف ماتياس ألميدا، مدرب إشبيلية، عن سبب قراره بإجلاس أكور آدامز على مقاعد البدلاء في مباراة السبت التي خسرها فريقه على أرضه أمام فالنسيا، بحسب التقارير.

خسر الروخيبلانكوس 2-0 على أرضه أمام فريق كارلوس كوربيران.

تم اختيار آدامز ضمن البدلاء، بينما بدأ نيل موباي في خط الهجوم.

جاء القرار بنتائج عكسية حيث سجل فالنسيا هدفين في الشوط الأول.

اقرأ أيضا:مدرب باريس سان جيرمان يحث سيمون على تحسين الأداء

اعترف ألميدا بأنه لم يكن راضياً عن أداء المهاجم في مباراة إشبيلية السابقة ضد برشلونة.

نتيجة احتمالات 1xBet 1xBet فالنسيا 2.5 1xBet X تعادل 3.54 1xBet سيلتا فيجو 3 1xBet

"لدينا ثلاثة مهاجمين. أجرّبهم لأرى من سيسجل الأهداف. أعدت نيل بعد إصابته. لم أكن راضياً عن أداء أكور في المباراة الأخيرة، لذا حاولنا تدوير اللاعبين. من الصعب جداً إرضاء الجميع." هذا ما نقلته وكالة أنباء إسبانية عن ألميدا. اي بي سي.

كما أوضح ألميدا سبب تقديم آدامز مبكراً بعد الاستراحة.

وأضاف: "خرج سيزار من الملعب لأنه شعر بعدم الراحة في عضلات الفخذ. ونظرًا لكيفية تمركزهم بثلاثة مدافعين، اعتقدت أنه من خلال إشراك أكور، سنحصل على خيار هجومي أفضل".

أجريت التبديل من ذلك المركز. وفي الشوط الثاني، أجرينا تغييراً آخر في محاولة لتحسين الأداء، لكننا لم ننجح.

بقلم أديبوي أموسو




