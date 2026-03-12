إشبيلية تتألم بسبب لياقة إيجوك قبل مواجهة برشلونة

أفادت التقارير أن مشاركة جناح منتخب نيجيريا، تشيديرا إيجوكي، في مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني محل شك بسبب الإصابة. Completesports.com.

سيستضيف فريق روخيبلانكوس فريق برشلونة على ملعب كامب نو يوم الأحد.

بحسب إيجوك موندوديبورتيفو لم يشارك في تدريبات الفريق يوم الأربعاء بسبب شعوره بعدم الراحة.

أجرى الجناح السريع تمارين منفصلة صممها الطاقم الطبي للنادي خصيصاً له.

لكن إشبيلية متفائلة بأنه سيكون متاحاً لمواجهة برشلونة يوم الأحد.

قدّم إيجوك تمريرة حاسمة في فوز روخيبلانكوس 4-1 على برشلونة في وقت سابق من الموسم.

سجل هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 22 مباراة خاضها مع إشبيلية في الدوري هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



